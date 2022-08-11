Про це заявив керівник волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний.

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"Уряд планує узаконити новий вид додаткових митних зборів, впровадивши 10% збір на валютні операції з імпорту товарів та послуг. Свою ініціативу він пояснює намаганням збалансувати платіжний баланс. Якщо для економіки дійсно існує крайня потреба впроваджувати додатковий імпортний збір, то уряду варто підійти до питання більш адресно і виважено, захистити соціально чутливі товари (бо здорожчає навіть хліб) і всі товари та послуги для оборони країни, в тому числі і для волонтерства", – заявив Палатний.

Він зазначив, що введення додаткового збору в 10% на валютні операції з імпорту товарів та послуг, яке планує запровадити уряд, може призвести:

до підвищення цін, зокрема, на паливо;

ще більшої тінізації валютного ринку

відродження "схем" на митниці.

Також це ускладнить роботу волонтерів.

Введення додаткового 10-відсоткового імпортного збору не лише призведе до інфляції та подорожчання товарів, а й ускладнить волонтерську роботу та допомогу нашим воїнам ЗСУ. Зросте вартість товарів, які зараз везуть з-за кордону волонтери для потреб наших захисників. Ще більше зросте вартість автомобілів для українців та для ЗСУ,

– підкреслив Палатний.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів готує законопроєкт про запровадження додаткового 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг. Очікується, що найближчими тижнями документ буде зареєстровано у Верховній Раді.

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