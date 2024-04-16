В этом убежден глава правительства Ичкерии в эмиграции Ахмед Закаев. В разговоре с 24 Каналом он отметил, что Ичкерия в свое время проходила такой сценарий.

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"Мы на своем примере это почувствовали. Хасавюртовские соглашения, которые были подписаны в 1996 году, как рамочное приостановление боевых действий. Но Россия за 3 года развязала вторую войну, подготовившись по всем фронтам: политическим, информационным, финансовым, пропагандистским, военным. То же самое ожидает украинцев, если они пойдут на ложное перемирие", – заметил он.

Перемирия не может быть

По словам Закаева, никакого перемирия на данном этапе быть не может. Справедливое завершение войны – вывод российских войск со всей территории Украины, выплата репараций, привлечение к уголовной ответственности военных преступников.

"Украинцы должны сами это понимать и не давать повода думать международному сообществу, которое где-то хочет заморозить войну", – подчеркнул он.

А непосредственный проигрыш страны-агрессора может быть тогда, когда военные действия перенесутся на ее территорию. В таком случае и ядерный шантаж Путина уже не будет работать.

"Во внутренней войне применение ядерного оружия – нонсенс. 99%, что ядерное оружие не будет использоваться. Поэтому о поражении врага можно говорить, когда военные процессы перекинутся на Россию", – добавил глава правительства Ичкерии.

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