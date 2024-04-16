У цьому переконаний голова уряду Ічкерії в еміграції Ахмед Закаєв. У розмові з 24 Каналом він наголосив, що Ічкерія свого часу проходила такий сценарій.

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"Ми на своєму прикладі це відчули. Хасав'юртівські угоди, які були підписані у 1996 році, як рамкове зупинення бойових дій. Але Росія за 3 роки розв'язала другу війну, підготувавшись по всіх фронтах: політичних, інформаційних, фінансових, пропагандистських, військових. Те ж саме очікує українців, якщо вони підуть на хибне перемир'я", – зауважив він.

Перемир'я не може бути

За словами Закаєва, жодного перемир’я на даному етапі бути не може. Справедливе завершення війни – виведення російських військ з усієї території України, виплата репарацій, притягнення до кримінальної відповідальності військових злочинців.

"Українці мають самі це розуміти і не давати приводу думати міжнародній спільноті, яка десь хоче заморозити війну", – наголосив він.

А безпосередній програш країни-агерсорки може бути тоді, коли воєнні дії перенесуться на її територію. У такому разі і ядерний шантаж Путіна вже не працюватиме.

"У внутрішній війні застосування ядерної зброї – нонсенс. 99%, що ядерна зброя не використовуватиметься. Тому про поразку ворога можна говорити, коли воєнні процеси перекинуться на Росію", – додав голова уряду Ічкерії.

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