У цьому переконаний голова уряду Ічкерії в еміграції Ахмед Закаєв. У розмові з 24 Каналом він наголосив, що Ічкерія свого часу проходила такий сценарій.
Дивіться також Операції з розколу українського суспільства: майор ЗСУ сказав, як діє нова російська ІПСО
"Ми на своєму прикладі це відчули. Хасав'юртівські угоди, які були підписані у 1996 році, як рамкове зупинення бойових дій. Але Росія за 3 роки розв'язала другу війну, підготувавшись по всіх фронтах: політичних, інформаційних, фінансових, пропагандистських, військових. Те ж саме очікує українців, якщо вони підуть на хибне перемир'я", – зауважив він.
Перемир'я не може бути
За словами Закаєва, жодного перемир’я на даному етапі бути не може. Справедливе завершення війни – виведення російських військ з усієї території України, виплата репарацій, притягнення до кримінальної відповідальності військових злочинців.
"Українці мають самі це розуміти і не давати приводу думати міжнародній спільноті, яка десь хоче заморозити війну", – наголосив він.
А безпосередній програш країни-агерсорки може бути тоді, коли воєнні дії перенесуться на її територію. У такому разі і ядерний шантаж Путіна вже не працюватиме.
"У внутрішній війні застосування ядерної зброї – нонсенс. 99%, що ядерна зброя не використовуватиметься. Тому про поразку ворога можна говорити, коли воєнні процеси перекинуться на Росію", – додав голова уряду Ічкерії.
Війна Росії з Україною: останні новини
- Росія не припиняє бойових дій як на Сході, так і на Півдні країни. Зокрема, на лівому березі Дніпра наші Сили оборони виконують надскладні завдання. Але й у ворога не все так просто.
- Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні повідомив, що Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО. Основне питання – захист неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет.
- Нову окрему штурмову частину сформують у складі ЗСУ. Вона буде створена зі штурмового батальйону 67-ї окремої механізованої бригади.