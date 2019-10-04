Нельзя позволить России там хозяйничать, – дипломат о скандале с Украиной в ПАСЕ

Украинская делегация не едет на осеннюю сессию в ПАСЕ и это намеренно разработанная стратегия. Украинцы собираются пропустить заседания, имеющие исключительно протокольный оттенок.

Такая стратегия не является ошибкой. Кроме того, она разработана и согласована с прибалтийскими странами, Грузией, Великобританией и рядом других стран-партнеров. Об этом рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара в интервью изданию "Апостроф".

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"Ситуация такая: если бы мы сделали то, что требуется по логике, создали новую делегацию и сообщили об этом в секретариат ПАСЕ, это означало бы, что мы де-факто согласны с новыми правилами этой организации. То есть, когда ПАСЕ предала свои принципы, уставные принципы и дала возможность России вернуться к деятельности без выполнения каких-либо требований, которые ранее выдвинули РФ. Поэтому украинская делегация решила, что надо сделать демарш", – пояснил он.

Новый скандал с Украиной в ПАСЕ: что известно?17 сентября Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Она состоит из 12 народных депутатов, а возглавила делегацию народный депутат от крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.



Впоследствии украинская делегация отказалась участвовать в очередной сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая будет проходить с 30 сентября по 4 октября. Правда, Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ. Кроме того, в Раде подчеркивали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии.



К украинскому демаршу присоединились страны Балтии и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.

Украина не участвует в праздновании 70-летия ПАСЕ. Было бы странным, если бы мы пришли праздновать то, что фактически разрушено,

– добавил дипломат.

Хара объясняет: Украина не собирается участвовать в сессионной работе, кроме тех вопросов, которые непосредственно касаются Украины или Российской Федерации.

"В комитетах украинская делегация планирует работать. Это та площадка, от которой мы не можем отказываться. Ведь нельзя оставлять ПАСЕ как площадку для России, где агрессор может продолжать пропаганду и вредить позиции Украины. Этот режим противоречит важным для нас вещам – верховенству права, демократии, свободе слова. И ПАСЕ является площадкой, которая создана, чтобы эти вопросы обсуждать. Поэтому мы не можем оставить эту организацию, дав возможность России там фактически хозяйничать", – добавил дипломат.