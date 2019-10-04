Не можна дозволити Росії там хазяйнувати, – дипломат про скандал з Україною в ПАРЄ

Українська делегація не їде на осінню сесію в ПАРЄ і це є навмисно розроблена стратегія. Українці збираються пропустити засідання, що мають виключно протокольний відтінок.

Така стратегія не є помилкою. Окрім того, вона розроблена і погоджена з Балтійськими країнами, Грузією, Великою Британією та низкою інших країн-партнерів. Про це розповів дипломат, експерт "Майдану закордонних справ" Олександр Хара в інтерв’ю виданню "Апостроф".

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"Ситуація така: якби ми зробили те, що вимагається логікою, створили нову делегацію і повідомили про це секретаріат ПАРЄ, це означало б, що ми де-факто погоджуємося з новими правилами цієї організації. Тобто, коли ПАРЄ зрадила свої принципи, статутні засади і дала можливість Росії повернутися до діяльності без виконання жодних вимог, які раніше висунули РФ. Тому українська делегація вирішила, що треба зробити демарш", – пояснив він.

Новий скандал з Україною в ПАРЄ: що відомо?17 вересня Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ. Вона складається з 12 народних депутатів, а очолила делегацію народна депутатка від найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.



Згодом українська делегація відмовилася брати участь у черговій сесії у Парламентській асамблеї Ради Європи, що проходитиме з 30 вересня по 4 жовтня. Щоправда, Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ. Крім того, у Раді підкреслювали, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.



До українського демаршу приєдналися країни Балтії і Грузія. Держави спільно з Україною створили групу в ПАРЄ під назвою Baltic Plus. Її головні принципи – засудження російської агресії.

Україна не бере участі у святкуванні 70-річчя ПАРЄ. Було б дивним, якби ми прийшли святкувати те, що фактично зруйновано,

– додав дипломат.

Хара пояснює: Україна не збирається брати участь у сесійній роботі, окрім тих питань, які безпосередньо стосуються України чи Російської Федерації.

"У комітетах українська делегація планує працювати. Це той майданчик, від якого ми не можемо відмовлятися. Адже не можна залишати ПАРЄ як майданчик для Росії, де агресор може продовжувати пропаганду і шкодити позиції України. Цей режим суперечить важливим для нас речам – верховенству права, демократії, свободі слова. І ПАРЄ є майданчиком, який створений, щоб ці питання обговорювати. Тому ми не можемо полишити цю організацію, давши можливість Росії там фактично хазяйнувати", – додав дипломат.