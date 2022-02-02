Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. После Второй мировой войны в Германии произошло много переосмыслений, но глубокие исторические корни не позволяют резко изменить ситуацию.

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По словам Чалого, сейчас Германия идет по ошибочному пути, потому что хочет играть ключевую роль в Европе и быть одним из центров силы в будущем. Однако страна ничего не делает в сфере безопасности.

При этом настоящей проблемой является глубокая опаска внутри каждого немца перед Советским Союзом, который не только победил нацистскую Германию в то время, но и оставил очень много личных ран.

То есть они (немцы – 24 канал) боятся россиян. Они просто реально боятся россиян, передают ужас перед Россией от поколения к поколению уже сейчас. Я лично это видел, слышал. Валерий Чалый Экс-посол Украины в США

Почему Германия не боится Украины

По мнению Чалого, Украина взяла совершенно другой нарратив, чем Россия, ведь не хочет быть наследницей Иосифа Сталина. Именно это и дало немцам возможность нас отделить.

"Так нельзя. Если вы принимаете во внимание российский интерес и не принимаете украинский, то очень быстро измените настроения в Украине. Это плохой путь между двумя странами", – подчеркнул дипломат.

Чалый также добавил, что таким образом Германия сейчас рушит хорошие отношения с Украиной.

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