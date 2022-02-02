Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. После Второй мировой войны в Германии произошло много переосмыслений, но глубокие исторические корни не позволяют резко изменить ситуацию.
К теме Украина помогла бы Германии, если бы Россия на нее напала, – Зеленский
По словам Чалого, сейчас Германия идет по ошибочному пути, потому что хочет играть ключевую роль в Европе и быть одним из центров силы в будущем. Однако страна ничего не делает в сфере безопасности.
При этом настоящей проблемой является глубокая опаска внутри каждого немца перед Советским Союзом, который не только победил нацистскую Германию в то время, но и оставил очень много личных ран.
То есть они (немцы – 24 канал) боятся россиян. Они просто реально боятся россиян, передают ужас перед Россией от поколения к поколению уже сейчас. Я лично это видел, слышал.
Почему Германия не боится Украины
По мнению Чалого, Украина взяла совершенно другой нарратив, чем Россия, ведь не хочет быть наследницей Иосифа Сталина. Именно это и дало немцам возможность нас отделить.
"Так нельзя. Если вы принимаете во внимание российский интерес и не принимаете украинский, то очень быстро измените настроения в Украине. Это плохой путь между двумя странами", – подчеркнул дипломат.
Чалый также добавил, что таким образом Германия сейчас рушит хорошие отношения с Украиной.
Стоит прочитать В Германии исключают поставки летального оружия Украине
Позиция Германии по поводу агрессии России: что известно
- Германия продолжает придерживаться позиции необходимости решения вопроса агрессии России по отношению к Украине дипломатическим путем.
- Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Украину 17 января заявила, что Берлин не планирует поставлять оборонное вооружение Украине и такая позиция является "неизменной". Она также сомневается в необходимости отключать Россию от SWIFT.
- На фоне возможного вторжения в Россию Германия пообещала поставить в Украину 5 тысяч военных защитных шлемов.
- В то же время, канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия настроена на санкции против России в случае агрессии. В частности, действия могут предпринять против "Северного потока-2".
- Следует отметить, что в январе глава Военно-морских сил страны Кай-Ахим Шенбах сказал, что временно оккупированный Крым "никогда не вернется в Украину". После этого он ушел в отставку.