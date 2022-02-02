Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів експосол України у США Валерій Чалий. Після Другої світової війни у Німеччині відбулося багато переосмислень, але глибоке історичне коріння не дає можливості різко змінити ситуацію.
До теми Україна допомогла б Німеччині, якби Росія на неї напала, – Зеленський
За словами Чалого, зараз Німеччина йде помилковим шляхом, тому що хоче відігравати ключову роль у Європі та бути одним з центрів сили у майбутньому. Однак країна нічого не робить у сфері безпеки.
При цьому справжньою проблемою є глибоке побоювання всередині кожного німця перед Радянським Союзом, який не тільки переміг нацистську Німеччину у той час, а й залишив дуже багато особистих ран.
Тобто вони (німці – 24 канал) бояться росіян. Вони просто реально бояться росіян, передають цей жах перед Росією від покоління до покоління вже зараз. Я це особисто бачив, чув.
Чому Німеччина не боїться Україну
На думку Чалого, Україна взяла абсолютно інший наратив, аніж Росія, адже не хоче бути спадкоємицею Йосипа Сталіна. Саме це й дало німцям можливість нас відокремити.
"Так не можна. Якщо ви берете до уваги російський інтерес і не берете український, то дуже швидко зміните настрої в Україні. Це поганий шлях між двома країнами", – наголосив дипломат.
Чалий також додав, що у такий спосіб Німеччина зараз руйнує хороші відносини з Україною.
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Позиція Німеччини щодо агресії Росії: що відомо
- Німеччина продовжує дотримуватися позиції необхідності розв'язання питання агресії Росії щодо України дипломатичним шляхом.
- Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту в Україну 17 січня заявила, що Берлін не планує постачати оборонне озброєння Україні й така позиція є "незмінною". Вона також сумнівається у необхідності відключати Росію від SWIFT.
- На тлі можливого вторгнення Росії Німеччина пообіцяла поставити в Україну 5 тисяч військових захисних шоломів.
- Водночас канцлер Олаф Шольц повідомив, що Німеччина налаштована на санкції проти Росії у випадку агресії. Зокрема, дії можуть вжити проти "Північного потоку-2".
- Варто зауважити, що у січні глава Військово-морських сил країни Кай-Ахім Шенбах сказав, що тимчасово окупований Крим "ніколи не повернеться в Україну". Після цього він пішов у відставку.