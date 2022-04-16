Немцы увидели в россиянах то, чего стыдились 70 лет, – политолог

Германия активизировала свою помощь Украине. У нее есть выбор – или поддерживать наше государство, или ничего не делать.

Если немцы ничего не будут делать, то будут причастны к россиянам. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Николай Давыдюк.

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"Немцы увидели в россиянах то, чего они так стыдились 70 лет. Их молчаливая политика привела к пассивной поддержке фашистского режима", – подчеркнул Давыдюк.

У Германии такая альтернатива, как у Беларуси

По его словам, в Украине откровенно говорят, что россияне виновны в преступлениях Владимира Путина в Украине. В то же время утверждают, что Александр Лукашенко виновен, а белорусы – нет.

Ведь граждане этого государства выходили на протесты, срывали рельсы, угрожают самопровозглашённому президенту массовыми акциями, если он "пойдет солдатами" в Украину.

У Германии такая же альтернатива как у Беларуси – быть виновными всей страной и всей властью, или будет виновата только власть,

– отметил политолог.

Население Германии, как отметил Давыдюк, помогает украинцам. Немцы заселяют наших граждан, помогают экономически, пересылают гуманитарку и еду.

Немецкие власти не хотят быть в компании Лукашенко и Путина

Однако немецкие власти это не делают. Она может быть также "приклеена" на уровне власти к Путину как Беларусь.

Им (властям Германии – 24 канал) не хотелось бы быть в такой "прекрасной" компании, как Путин и Лукашенко, поэтому они несколько активизировались. Однако это нельзя назвать полной активизацией. Думаю, немцы все больше к нам будут приближаться. Необходимо продумать правильные мостики, коммуникацию и приглашать их президента в Украину. Николай Давыдюк Политолог

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