Немцы выступают за пересмотр политики, – Зеленский о сотрудничестве Германии с Россией

Президент Владимир Зеленский 17 марта выступил перед немецким Бундестагом. Он заметил, что большинство немцев выступают за пересмотр старой политики.

По словам президента, он чувствует, что украинцев все больше начинают понимать в Европе и мире, сообщает 24 канал. Это дает все больше поддержки, о которой Украина так долго просила.

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Зеленский рассказал о выступлении перед Бундестагом

Президент рассказал, что 17 марта он выступил перед парламентом Германии.

"Одной из самых влиятельных стран мира. Стран Европы. Одного из природных лидеров европейского континента. Выступил не просто как президент, а как украинец, гражданин. Как европеец. Как тот, кто чувствует уже много лет, что немецкое государство от нас всех – будто за стеной. Невидимой, но прочной стеной", – отметил Зеленский.

Президент отметил, что Германия десятилетиями боролась за экономику, новые российские газопроводы и старые европейские мечты.

Мечты о каком-то сотрудничестве, которое Россия давно не воспринимает всерьез. Мы видим, что взгляды немцев меняются. И это очень важно. Видим, как Германия ищет новый путь. Видим, как искренне большинство немцев выступает за пересмотр старой политики,

– добавил Зеленский.

По словам президента, канцлер Олаф Шольц имеет большой шанс дать Германии обновленное лидерство и длительный мир в Европе, который будет гарантировать безопасность каждому государству, а прежде всего – Украине.

"И я искренне желаю канцлеру Шольцу от всех украинцев, от всех европейцев, чтобы Германии и партнерам удалось реализовать эту миссию", – заявил Зеленский.

Президент подытожил, что будет продолжать такие выступления в парламентах и на площадях государств-партнеров. Он будет делать это столько, сколько потребуется, чтобы остановить войну, восстановить территориальную целостность Украины и вернуть всем украинцам и европейцам желанный мир.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: