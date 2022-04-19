Немецкая омбудсмен выступила против бойкота русской культуры: говорит, что не все русские плохие
Источник:DW
В Германии снова вступились за россиян, предостерегая от бойкота культуру оккупантов. Немецкая омбудсмен Луиза Амтсберг считает, что сам по себе Путин – это не Россия.
Путин не является символом русской культуры, – омбудсмен
Уполномоченная правительством Германии в области прав человека и гуманитарной помощи считает неправильным перестать посещать российские рестораны и бойкотировать культуру оккупантов.
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Было бы неправильным выводом, из-за путинской войны прекратить ходить в русские рестораны или бойкотировать русское искусство и культуру.
– сказала Амтсберг.
Она призвала общаться в сфере искусства и культуры, чтобы убедиться, что "не все россияне одобряют эту агрессивную войну".
Также Амтсберг критически высказалась об отказе от русской литературы в некоторых книжных магазинах.
"Я также считаю совершенно неправильным, что магазины, судя по всему, убирают с полок произведения Достоевского и Толстого. Сам по себе Путин – это не Россия, и тем более он не символ российской культуры", – убеждена омбудсмен.
Амтсберг убеждена, что неправильно относиться с враждебностью к россиянам и возлагать на них ответственность за войну в Украине.
- С соответствующей риторикой ранее выступил немецкий канцлер Олаф Шольц . Он говорил, что это война Путина, и он отвечает за это.
- В то же время в России на фоне войны в Украине поддержка Путина выросла до 83% . И это несмотря на зверства россиян в Киевской области, которые в России отрицают.
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