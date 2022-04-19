Путін не є символом російської культури, – омбудсменка

Уповноважена урядом Німеччини у галузі прав людини та гуманітарної допомоги вважає неправильним перестати відвідувати російські ресторани та бойкотувати культуру окупантів.

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Було б неправильним висновком, через путінську війну припинити ходити до російських ресторанів або бойкотувати російське мистецтво та культуру,

– сказала Амтсберг.

Вона закликала спілкуватися у сфері мистецтва та культури, щоб переконатися, "що не всі росіяни схвалюють цю агресивну війну".

Також Амтсберг критично висловилася щодо відмови від російської літератури в деяких книгарнях.

"Я також вважаю абсолютно неправильним, що магазини, судячи з усього, прибирають із полиць твори Достоєвського та Толстого. Сам по собі Путін – це не Росія, і тим більше він не є символом російської культури", – переконана омбудсменка.

Амтсберг переконана, що неправильно ставитися з ворожістю до росіян та покладати на них відповідальність за війну в Україні.

З відповідною риторикою раніше виступив німецький канцлер Олаф Шольц. Він говорив, що це війна Путіна й він відповідає за це.

Водночас у Росії на тлі війни в Україні підтримка Путіна зросла до 83%. І це попри звірства росіян на Київщині, які у Росії заперечують.

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