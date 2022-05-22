Как сообщает издание Spiegel, на прошлой неделе семистраничный документ был разослан в несколько федеральных министерств. В отчете нет информации о количестве боевиков правого экстремизма, зато приведены их названия.

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Экстремисты из "Российской имперской лиги" и "Русичи" принимают участие в войне против Украины

По данным разведки, две неонацистские группировки – "Российская имперская лига" и "Русич" – воюют против Украины. По мнению аналитиков немецкой службы внешней разведки, сотрудничество с этими группировками доводит названную причину войны, так называемую "денацификацию" Украины, до абсурда.

Издание добавляет, что в боевых действиях также зафиксировано "Русский имперский легион" – военизированное подразделение правой экстремистской группировки "Русское имперское движение". Ранее их боевики уже воевали на Донбассе в 2014-2015 годах. Их лидер Денис Гариев считает войну в Украине "ликвидацией сепаратистского образования".

Набирали бойцов с опытом

Также сообщается, что "Российский имперский легион" набирал бойцов с военным опытом и выпускников собственного учебного центра "Партизан", базирующегося в Санкт-Петербурге.

Разведка также добавляет, что заместитель Гариева погиб в боях на Украине, а сам лидер "Русского имперского легиона" получил ранения. Травмы получили и другие экстремисты.

Контакты из ПВК "Вагнера"

Немецкая разведка отмечает, что в боях задействована и группировка "Русич" неонациста Алексея Мильчакова. Ее связывают с частной военной компанией "Вагнера", дислоцировавшейся на Донбассе до 2015 года.

Именно после войны на Донбассе группировка "Русич" "прославилась" особой жестокостью. Известно, что участники не берут пленных, а Мильчаков признан садистом после того, как убил щенка и выставил фото в социальные сети. Кроме того, он неоднократно выкладывал фото с нацистской свастикой.

Абсурдная "денацификация" Украины: коротко

Напомним, ночью 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения "спецоперации" на территории Украины. Он отметил, что российские войска стремятся к "демилитаризации" и "денатификации" Украины.

В одном из интервью президент Украины Владимир Зеленский отметил , что в мировой истории денацификация начиналась неоднократно и всегда заканчивалась очень плохо. Он подчеркнул, что то же самое происходило и в 1940-х годах в Германии и сейчас действия России чистый нацизм.

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что в мире есть только одна страна, которая нуждается в реальной денацификации. И это, по его мнению, Россия.

По состоянию на 5 мая известно, что страна-агрессорка решила отказаться от использования термина "денацификация". Издание " Проект " провело исследование и обнаружило, что пропагандисты почти не употребляют этого слова. Это подтвердили приближенные к Кремлю медиаменеджер, социологи и политолог. Как оказалось, россияне не вполне понимают значение слова "денацификация", а некоторые даже не способны произнести это слово. Так что термин оказался неудачным.

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