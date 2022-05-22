Як інформує видання Spiegel, минулого тижня семисторінковий документ був розісланий у кілька федеральних міністерств. У звіті немає інформації щодо кількості бойовиків правого екстремізму, зате надані їхні назви.

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Екстремісти із "Російської імперської ліги" і "Русичі" беруть участь у війні проти України

За даними розвідки, два неонацистські угруповання – "Російська імперська ліга" і "Русич" – воюють проти України. На думку аналітиків німецької служби зовнішньої розвідки, співпраця з цими угрупованнями доводить названу причину війни, так звану "денацифікацію" України, до абсурду.

Видання додає, що в бойових діях також зафіксовано "Російський імперський легіон" – воєнізований підрозділ правого екстремістського угруповання "Російський імперський рух". Раніше їхні бойовики вже воювали на Донбасі у 2014 – 2015 роках. Їхній лідер Денис Гарієв вважає війну в Україні "ліквідацію сепаратистського утворення".

Набирали бійців із досвідом

Також повідомляється, що "Російський імперський легіон" набирав бійців з військовим досвідом та випускників власного навчального центру "Партизан", яка базується у Санкт-Петербурзі.

Розвідка також додає, що заступник Гарієва загинув у боях в Україні, а сам лідер "Російського імперського легіону" отримав поранення. Травм зазнали й інші екстремісти.

Контакти з ПВК "Вагнера"

Німецька розвідка зазначає, що в боях задіяне й угруповання "Русич" неонациста Олексія Мільчакова. Її пов'язують з приватною військовою компанією "Вагнера", яка дислокувалася на Донбасі до 2015 року.

Саме після війни на Донбасі угруповання "Русич" "прославилося" особливою жорстокістю. Відомо, що учасники не беруть полонених, а Мільчаков признаний садистом після того, як вбив цуценя і виставив фото в соціальні мережі. Крім того, він неодноразово викладав фото з нацистською свастикою.

Абсурдна "денацифікація" України: коротко

Нагадаємо, серед ночі 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок проведення "спецоперації" на території України. Він зазначив, що російські війська прагнуть "демілітаризації" та "денацифікації" України.

В одному із інтерв'ю президент України Володимир Зеленський зазначив, що у світовій історії денацифікація починалася неодноразово й завжди закінчувалася дуже погано. Він підкреслив, що те ж саме відбувалося й у 1940-х роках у Німеччині й зараз дії Росії є чистим нацизмом.

Глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що у світі є лише одна країна, яка потребує реальної денацифікації. І це, на його думку, – Росія.

Станом на 5 травня відомо, що країна-агресорка вирішила відмовитися від використання терміну "денацифікація". Видання "Проект" провело дослідження, і виявило, що пропагандисти майже не вживають цього слова. Це підтвердили також наближені до Кремля медіаменеджер, соціологи та політолог. Як виявилося, росіяни не цілком розуміють значення слова "денацифікація", а деякі – навіть не здатні виговорити це слово. Тож термін виявився невдалим.

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