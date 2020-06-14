Один из регионов Германии отменяет почти все карантинные ограничения
Тюрингия стала первой федеральной землей Германии, которая отменила почти все карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса. С 13 июня там разрешили устраивать семейные праздники и собираться большими группами. В то же время требования носить маски в общественном транспорте и магазинах все еще действуют.
Большинство карантинных ограничений в Тюрингии отменили с 13 июня, пишет DW.
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Тюрингия стала первой федеральной землей Германии, которая прекратила действие почти всех ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции,
– говорится в сообщении.
Что разрешили в Тюрингии
- устраивать семейные праздники;
- собираться большими группами на обед и вечеринки. До сих пор разрешалось собираться только людям с максимум двух семей.
Какие ограничения еще будут действовать
- люди должны и впредь носить маски в магазинах и супермаркетах, а также в общественном транспорте;
- ночные заведения тоже пока не будут открывать;
- рекомендуют не собираться под одной крышей более десяти людям.
В то же время за нарушения рекомендаций не наказывать.
Как ослабление воспринимают в остальной стране
- некоторые федеральные земли, в частности, Бавария и Гессен, скептически оценивают такое решение властей Тюрингии;
- с 15 июня аналогично ослабить ограничения планирует и соседняя земля-Бранденбург;
- в большинстве федеральных земель Германии ограничение социальных контактов будут действовать минимум до конца июня.
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Коронавирус в Германии: основное
- По состоянию на 14 июня в стране зафиксировали 187 423 случаев заражения коронавирусом.
- От недуга умерли 8 867 больных, зато выздороветь удалось 172 200 людям.
- С 4 мая в ФРГ начали ослабление карантинных ограничений.
- С 16 мая Германия начала снимать ограничения на границах и открыла пункты пропуска. Окончательно границы государства планируют открыть не ранее 15 июня.