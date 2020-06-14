Тюрингия стала первой федеральной землей Германии, которая отменила почти все карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса. С 13 июня там разрешили устраивать семейные праздники и собираться большими группами. В то же время требования носить маски в общественном транспорте и магазинах все еще действуют.

Большинство карантинных ограничений в Тюрингии отменили с 13 июня, пишет DW.

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Тюрингия стала первой федеральной землей Германии, которая прекратила действие почти всех ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции,

– говорится в сообщении.

Что разрешили в Тюрингии

устраивать семейные праздники;

собираться большими группами на обед и вечеринки. До сих пор разрешалось собираться только людям с максимум двух семей.

Какие ограничения еще будут действовать

люди должны и впредь носить маски в магазинах и супермаркетах, а также в общественном транспорте;

в магазинах и супермаркетах, а также в общественном транспорте; ночные заведения тоже пока не будут открывать;

рекомендуют не собираться под одной крышей более десяти людям.

В то же время за нарушения рекомендаций не наказывать.

Как ослабление воспринимают в остальной стране

некоторые федеральные земли , в частности, Бавария и Гессен, скептически оценивают такое решение властей Тюрингии;

, в частности, Бавария и Гессен, такое решение властей Тюрингии; с 15 июня аналогично ослабить ограничения планирует и соседняя земля-Бранденбург;

в большинстве федеральных земель Германии ограничение социальных контактов будут действовать минимум до конца июня.

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