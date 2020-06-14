Тюрингія стала першою федеральною землею Німеччини, яка скасувала майже всі карантинні обмеження, запроваджені через коронавірус. З 13 червня там дозволили влаштовувати родинні свята та збиратися великими групами. Водночас вимоги носити маски у громадському транспорті та магазинах все ще діють.

Більшість карантинних обмежень у Тюрингії скасували з 13 червня, пише DW.

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Тюрингія стала першою федеральною землею Німеччини, яка припинила дію майже всіх обмежень, запроваджених раніше через поширення коронавірусної інфекції, –

йдеться у повідомленні.

Що дозволили у Тюрингії

влаштовувати родинні свята;

збиратися великими групами на обід та вечірки. Досі дозволялося збиратися лише людям з максимум двох сімей.

Які обмеження ще діятимуть

люди й надалі повинні носити маски в магазинах і супермаркетах, а також у громадському транспорті;

в магазинах і супермаркетах, а також у громадському транспорті; нічні заклади теж наразі не відкриватимуть;

рекомендують не збиратися під одним дахом понад десятьом людям.

Водночас за порушення рекомендацій не каратимуть.

Як послаблення сприймають у решті країни

деякі федеральні землі , зокрема, Баварія та Гессен, скептично оцінюють таке рішення влади Тюрингії;

, зокрема, Баварія та Гессен, таке рішення влади Тюрингії; з 15 червня аналогічно послабити обмеження планує й сусідня земля – Бранденбург ;

; у більшості федеральних земель Німеччини обмеження соціальних контактів діятимуть щонайменше до кінця червня.

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