Первые немецкие боевые машины уже восстанавливают на территории Украины, – Укроборонпром

На территории Украины уже восстанавливают первые немецкие боевые машины. Делают это в пределах совместного предприятия с немецким концерном Rheinmetall.

Гендиректор Укроборонпрома рассказал детали сотрудничества. Герман Сметанин отметил, что из всех иностранных партнеров именно с Rheinmetall мы больше всего продвинулись.

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В Украине восстанавливают немецкие боевые машины

Чиновник рассказал, что за короткий промежуток времени удалось пройти путь от заключения соглашения и регистрации совместного предприятия в октябре 2023 года до начала работы производственных мощностей.

Это был довольно непростой путь, но первые немецкие боевые машины уже восстанавливаются на территории Украины,

– заявил Герман Сметанин.

Добавил, тем самым мы доказали иностранным партнерам, что способны выполнять работы высокой сложности. Гендиректор Укроборонпрома заметил, что иностранцы имеют собственные современные технологии, которые значительно отличаются от привычных для нас.

Однако украинские профессионалы получили большой опыт ремонта бронетехники после повреждений в боях, которых не было со времен Второй мировой войны. Поэтому их освоение не стало проблемой,

– подчеркнул чиновник.

Также отметил, что в планах – дальнейшее развитие и углубление взаимодействия с Rheinmetall. В частности, в краткосрочной перспективе – перейти к ремонту артиллерийских систем, а также большой проект – изготовление на площадке совместного предприятия новейших немецких БМП Lynx.

Это многоцелевая бронированная гусеничная платформа, которая имеет большой потенциал и будет крайне полезной для наших Сил обороны. Такой быстрый скачок от восстановления техники до ее производства свидетельствует о высоком потенциале партнерства с немецкими оружейниками и о доверии к уровню профессионализма украинской оборонки,

– подчеркнул гендиректор Укроборонпрома.

Сметанин поблагодарил партнеров из Rheinmetall за конструктивный диалог. Это сотрудничество должно стать примером для других иностранных оборонных компаний.

"Во время немецко-украинского Форума оборонных индустрий "DFNC1: German Edition", который состоялся 13 июня в Берлине, я лично пригласил других немецких оружейников к партнерству", – рассказал гендиректор Укроборонпрома.