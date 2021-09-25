Немецкие чиновники давят на Украину из-за сомнительного долга, – СМИ

В Нацбанке не видят оснований для выплаты миллионов евро мюнхенской фирме Varex. Эти деньги Украина должна выплатить якобы из-за задолженности 90-х.

По данным Der Spiegel, этот сомнительный долг Украина получила якобы за поставку аппаратов компьютерной томографии производства Siemens. Контракт подписали еще в 1991 году.

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Немецкие власти требуют деньги

Немецкие чиновники требовали от украинской стороны от 40 миллионов евро в пользу компании Siemens. В частности, среди представителей немецких властей, которые говорили о деньгах были:

федеральный министр экономики и энергетики Германии;

2 государственных секретарей парламента в его министерстве;

2 депутата Бундестага от Христианско-демократического союза (один бывший).

Заявление Varex

Представители компании Varex сообщили, что задолженность Украины уже превысила миллиард евро. Долг якобы "обеспечивается" гарантийным письмом, которое еще в 1991 году издал Национальный банк Украины.

В расследовании Der Spiegel говорится, что в 2017 году руководительница НБУ прислала Varex письменный ответ. В нем говорилось, что "гарантия" с 1991 года не является приемлемой.

По словам Гонтаревой, в документе не подали сумму, срок действия, упоминания о самой компании Varex и, соответственно, обязательства НБУ перед ней.

В НБУ это подтвердили

В НБУ "Схемам" подтвердили эту информацию. Там заявили, что "предоставленная ​​копия документа под названием "гарантия" не является банковской гарантией в соответствии с законодательством Украины и не может быть основанием для уплаты средств Национальным банком Украины.

Сейчас Varex не отвечает на вопрос о несоответствиях в документе. В Министерстве экономики Германии отметили, что за этим делом "следили с 1990-х годов" и "с тех пор были неоднократные обращения к чиновникам Украины".

С 2018 года ряд чиновников ХДС оказывает давление на украинское правительство, чтобы погасить долг перед сомнительной мюнхенской компанией. Он датируется временем распада Советского Союза,

– говорится в сообщении.

Что известно о Varex