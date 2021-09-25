За даними Der Spiegel, цей сумнівний борг Україна отримала нібито за постачання апаратів комп'ютерної томографії виробництва Siemens. Контракт підписали ще у 1991 році.

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Німецька влада вимагає гроші

Німецькі урядові вимагали від української сторони від 40 мільйонів євро на користь компанії Siemens. Зокрема, серед представників німецької влади, які говорили про гроші були:

федеральний міністр економіки і енергетики Німеччини;

2 державні секретарі парламенту в його міністерстві;

2 депутати Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (один колишній).

Заява Varex

Представники компанії Varex повідомили, що заборгованість України вже сягнула понад мільярд євро. Борг начебто "забезпечується" гарантійним листом, який ще у 1991 році видав Національний банк України.

У розслідуванні Der Spiegel мовиться, що у 2017-му році очільниця НБУ розповіла надіслала Varex лист-відповідь. У ньому мовилося, що "гарантія" від 1991 році не є прийнятною.

За словами Гонтаревої, у документі не подали суму, строк дії, згадку про саму компанію Varex та, відповідно, зобов'язання НБУ перед нею.

У НБУ це підтвердили

У НБУ "Схемам" підтвердили цю інформацію. Там заявили, що "надана копія документа з назвою "гарантія" не є банківською гарантією відповідно до законодавства України та не може бути підставою для сплати коштів Національним банком України.

Наразі Varex не відповідає на питання про невідповідності в документі. У Міністерстві економіки Німеччини наголосили, що за цією справою "слідкували з 1990-х років" і "з того часу були неодноразові звернення до урядовців України".

З 2018 року низка чиновників ХДС чинить тиск на український уряд, щоб погасити борг перед сумнівною мюнхенською компанією. Він датується часом розпаду Радянського Союзу,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про Varex