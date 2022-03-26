Немецкие издания распространяют тревожный нарратив о "нацистском батальоне АЗОВ"

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины обратил внимание, что у немецкоязычных медиа несколько последних недель появилась тревожная тенденция.

Немецкие СМИ распространяют ложные нарративы по отношению к украинскому батальону "АЗОВ", называя его нацистским. Этот нарратив использует российская пропаганда.

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Почему это плохой сигнал

Это опасная тенденция, поскольку для немцев тема нацистов и их преступлений гиперчувствительна со времен Второй мировой войны, поэтому любое упоминание или описание военных формирований с префиксом "наци" вызывает немедленное осуждение и дистанцирование.

Именно с этой целью рашистские пропагандисты переключились на европейское информационное пространство и особенно – на Германию,

– говорится в сообщении.

Батальон "Азов" создали в 2014 добровольцев, которые воевали на Донбассе. Сегодня полк "АЗОВ" – это отдельный отряд спецназа Национальной гвардии Украины.

Сравнение украинцев с нацистами – устаревшая методика кремля, чтобы манипулировать исторической памятью и провести псевдоаналогию. Обращаем ваше внимание: такие сообщения – это российская пропаганда "на выезде",

– отметили в Центре противодействия дезинформации.