Россияне еще раз показали всему миру, что честная дипломатия – это правила, по которым они никогда не будут играть. Они готовы пользоваться всеми преимуществами современного цивилизованного мира только в своих интересах.

Российские кафиры всегда стараются играть нечестно и получить преимущество через подлость, происки и ложь. Цивилизованному миру уже наконец-то пора осознать то, что вести диалог с варварами просто невозможно.

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Шпионская антенна над посольством России в Германии

Немецкие спецслужбы заявили о том, что им удалось обнаружить шпионскую антенну. В том, что она расположена на крыше российского посольства, нет никакой неожиданности – ожидать от россиян чего-нибудь другого просто не стоит.

Немецкая министерша внутренних дел Нэнси Файзер убеждена в том, что Россия начала вести гибридную войну.

Мы защищаемся и действуем. Именно поэтому мы выслали из российского посольства в Берлине 40 человек, которые могут быть связаны с российскими спецслужбами.

– заявила она в интервью BILD.

Немецкие политики и государственные служащие уже сообщили о том, что в правительственном квартале есть риск прослушивания и похищения данных. Из-за угрозы шпионажа депутаты комитетов по безопасности уже переехали со своих привычных рабочих мест.

Международный фронт: главное о последних событиях

Словакия решила не снабжать гаубицами собственной армии, а все оружие сразу передавать для ВСУ, чтобы те могли активно уничтожать российских оккупантов. Об этом сообщили в словацком Минобороны. Сколько именно гаубиц Zuzana получит Украина – неизвестно.

Мексика прибегла к шикарному троллингу россиян, отказывая им в визах. Граждане страны-оккупанта решили, что после того, как дали полную власть диктатору и поддерживали войну против Украины, могут уйти от последствий своей инфантильности в цивилизованные страны. Мексиканцы решили показать россиянам , что те теперь в изоляции: как только в графе "гражданство" они выбирают "Россия", перед ними сразу появляется сообщение об отказе на украинском языке.

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