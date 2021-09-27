К тому же между тесным сотрудничеством обеих стран есть и психологический фактор. Об этом в эфире 24 канала рассказал министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко.
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Огрызко: Мы должны понимать место в треугольнике "Германия, Россия, Украина"
"Немецкие власти традиционно сориентированы на Россию", – отметил он.
По его словам, это обусловлено 2 обстоятельствами. Прежде всего потому, что Германия считает себя виновной как и в вопросах Холокоста, так и в вопросах войны против СССР. Впрочем, дипломат отметил, что наибольшие потери и жертвы понесли именно:
- Польша;
- Беларусь;
- Украина.
Также есть экономический фактор. Ведь за последние годы между Германией и Россией товарооборот увеличивался и процветал.
Российский рынок потребляет все, что производится в Германии. Он глотает все, что ему дают. Конечно, что от такого немецкая промышленность отказываться не хочет, поэтому давит на правительство,
Дипломат подчеркнул, что Украина должна быть сознательная того, что какой-то волшебной палочки никто не нашел и по ее мановению ничего не изменится в момент. Мы должны понимать свое место в этом треугольнике.
"Но поскольку правда на нашей стороне и Россия является страной-оккупантом, мы должны постоянно объяснять немцам, что поддерживать агрессора означает брать на себя моральную ответственность", – отметил он.
Элемент усталости от одинаковых лиц, – Огрызко о результатах выборов в Германии
На выборах в немецкий парламент победила Социал-демократическая партия. А партия Ангелы Меркель Христианско-демократический союз получила низкий результат.
По мнению экс-главы МИД Украины, это связано с усталостью людей от одинаковых лиц и одной и той же партии. Ведь 16 лет во главе Германии была именно ХДС.
Хотя она и находилась в коалиции с социал-демократами, но все равно была ведущей партией и определяла ключевые элементы внешней и внутренней политики. Я думаю, что здесь определенная психологическая усталость,
– рассказал Огрызко.
И добавил, что также есть определенные моменты в работе Ангелы Меркель, которые немцам не нравятся. Поэтому комбинация этого и дала такой результат.
Огрызко прокомментировал результаты выборов в Германии: смотрите видео
Выборы в Бундестаг: последние новости
- В Германии 26 сентября состоялись парламентские выборы. В голосовании приняло участие рекордное количество партий – 47.
- По предварительным подсчетам, победила Социал-демократическая партия, набравшая 25,7% голосов. На втором месте – Христианско-демократический союз с 18,9%. А третье место заняли "Зеленые", за которых отдали 14,8% голосов.
- Новое правительство Германии будут формировать без политсилы Ангелы Меркель ХДС. Ведь победители, социал-демократы, намерены объединиться в коалицию с "Зелеными" и Свободной демократической партией".