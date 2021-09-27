До того ж між тісною співпрацею обох країн є й психологічний чинник. Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко.

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Огризко: Ми маємо розуміти місце в трикутнику "Німеччина, Росія, Україна"

"Німецька влада традиційно зорієнтована на Росію", – зазначив він.

За його словами, це зумовлено 2 обставинами. Насамперед тому, що Німеччина вважає себе винною як і в питаннях Голокосту, так і в питаннях війни проти СРСР. Втім дипломат зауважив, що найбільших втрат і жертв зазнали саме:

Польща;

Білорусь;

Україна.

Також є економічний чинник. Адже останніми роками між Німеччиною і Росією товарообіг збільшувався і процвітав.

Російський ринок споживає все, що виробляється в Німеччині. Він ковтає все, що йому дають. Звичайно, що від такого німецька промисловість відмовлятися не хоче, тому тисне на уряд, Володимир Огризко Колишній міністр закордонних справ України

Дипломат підкреслив, Україна має бути свідома того, що якоїсь чарівної палички ніхто не знайшов і за її помахом нічого не зміниться в момент. Ми маємо розуміти своє місце в цьому трикутнику.

"Але оскільки правда на нашому боці і Росія є країною-окупантом, ми маємо постійно німцям пояснювати, що підтримувати агресора означає брати на себе моральну відповідальність", – зауважив він.

Елемент втоми від однакових облич, – Огризко про результати виборів у Німеччині

На виборах до німецького парламенту перемогла Соціал-демократична партія. Натомість політсила Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз отримала низький результат.

На думку ексочільника МЗС України, це пов'язано зі втомою людей від однакових облич і однієї й тієї самої партії. Адже 16 років на чолі Німеччини була саме ХДС.

Хоча вона й перебувала в коаліції з соціал-демократами, але все одно була провідною партією і визначала ключові елементи зовнішньої й внутрішньої політики. Я думаю, що тут певна психологічна втома,

– розповів Огризко.

І додав, що також є певні моменти у роботі Ангели Меркель, які німцям не подобаються. Тому комбінація цього й дала такий результат.

Огризко прокоментував результати виборів у Німеччині: дивіться відео

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