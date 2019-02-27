Немецкие пожарные спасли крысу, которая застряла в канализационном люке: трогательное видео

В немецком городе Бенсхайм состоялась настоящая спецоперация спасения грызуна, который из-за своих размеров попал в ловушку.

Толстенький хвостатый застрял в дыре канализационного люка и не мог ни вылезти наружу, ни вернуться назад в канализацию.

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Неудачные попытки выбраться из ловушки увидели местные дети, именно их семья и вызвала спасателей.



Животное не могло выбраться из ловушки

Для "освобождения" грызуна понадобилась слаженная работа восьми пожарных. За считанные минуты ребята вытащили перепуганное животное, а видео спецоперации обнародовали на странице службы спасения в соцсетях.



Девочка, которая вызвала бригаду, в знак благодарности передала спасателям рисунок

Правда, не обошлось без критики авторов. Мол, слишком много внимания спасатели уделили грызуну, в то время, когда есть более важные дела.