Німецькі пожежники врятували щура, який застряг у каналізаційному люці: зворушливе відео
У німецькому місті Бенсхайм відбулась справжня спецоперація порятунку гризуна, який через свої розміри потрапив у пастку.
Товстенький хвостатий застряг у дірці каналізаційного люка й не міг ані вилізти назовні, ані повернутися назад в каналізацію.
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Невдалі спроби вибратись із пастки побачили місцеві діти, саме їх сім'я й викликала рятувальників.
Тварина не могла вибратися з пастки
Для "звільнення" гризуна знадобилася злагоджена робота восьми пожежників. За лічені хвилини хлопці витягли перелякану тварину, а відео спецоперації оприлюднили на сторінці служби порятунку у соцмережах.
Дівчинка, яка викликала бригаду, на знак подяки передала рятувальникам малюнок
Щоправда, не обійшлось без критики дописувачів. Мовляв, досить багато уваги рятувальники приділили гризуну, в той час, коли є важливіші справи.