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      Німецькі пожежники врятували щура, який застряг у каналізаційному люці: зворушливе відео

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      У німецькому місті Бенсхайм відбулась справжня спецоперація порятунку гризуна, який через свої розміри потрапив у пастку.

      Товстенький хвостатий застряг у дірці каналізаційного люка й не міг ані вилізти назовні, ані повернутися назад в каналізацію.

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      Невдалі спроби вибратись із пастки побачили місцеві діти, саме їх сім'я й викликала рятувальників. 


      Тварина не могла вибратися з пастки

      Для "звільнення" гризуна знадобилася злагоджена робота восьми пожежників. За лічені хвилини хлопці витягли перелякану тварину, а відео спецоперації оприлюднили на сторінці служби порятунку у соцмережах.

      Порятунок щура в Німеччині
      Дівчинка, яка викликала бригаду, на знак подяки передала рятувальникам малюнок 

      Щоправда, не обійшлось без критики дописувачів. Мовляв, досить багато уваги рятувальники приділили гризуну, в той час, коли є важливіші справи. 

      blog_ava
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      Теги: Світ тварин Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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