Німецькі пожежники врятували щура, який застряг у каналізаційному люці: зворушливе відео

У німецькому місті Бенсхайм відбулась справжня спецоперація порятунку гризуна, який через свої розміри потрапив у пастку.

Товстенький хвостатий застряг у дірці каналізаційного люка й не міг ані вилізти назовні, ані повернутися назад в каналізацію.

Читайте також: Вчені знайшли черепаху, вид якої зник 100 років тому: милі фото

Невдалі спроби вибратись із пастки побачили місцеві діти, саме їх сім'я й викликала рятувальників.



Тварина не могла вибратися з пастки

Для "звільнення" гризуна знадобилася злагоджена робота восьми пожежників. За лічені хвилини хлопці витягли перелякану тварину, а відео спецоперації оприлюднили на сторінці служби порятунку у соцмережах.



Дівчинка, яка викликала бригаду, на знак подяки передала рятувальникам малюнок

Щоправда, не обійшлось без критики дописувачів. Мовляв, досить багато уваги рятувальники приділили гризуну, в той час, коли є важливіші справи.