Немецких "витренко" Украине скормили как "интеллектуалов": спецоперация Путина которая удалась

Люди. Опомнитесь. Что вы делаете. Повытирайте, ради Пасхи святой, ваши драматические посты о "немецких интеллектуалах и лидерах мнений", не распространяйте заразу. Не участвуйте в классической ИПСО, цель которой как раз в том, чтобы нас деморализовать.

"Интеллектуальная" ИПСО

Объясню по аналогии. Представьте себе, что какая-нибудь ОПЗЖшная "Заря Полтавщины" (условная) печатает письмо с подписями, эээ, Натали Витренко, Ларисы Скорик, Анатолия Ульянова (не знаете уже, кто это? ну и не надо) и еще несколько неизвестных вам имяреков – с требованием к украинскому правительству немедленно распустить армию и войти в состав России.

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А завтра "Нью-Йорк Таймс" выходит с заголовком: "Украинские интеллектуалы призвали украинское правительство к капитуляции". Представили?

Так вот, примерно так обстоит дело с "письмом немецких интеллектуалов": те, прости Господи, 18 подписантов, чьих имен рядовой немец уже не вспомнит, – это все "старые леваки", читай – пенсионеры еще "штазивской" агентуры (не удивлюсь, если одним куратором наскоро и обзвоненные), ну и Berliner Zeitung, в которой это письмо напечатано, тоже восточногерманская, "ГДРовская" еще, – до сих пор "работают, чтобы товарищ Путин спасибо сказал"!

Путинский Чекистан играет на слабых местах

Конечно, Германия – очень сложная страна, с колоссальными историческими травмами и назревающим политическим кризисом, в результате которого есть шанс вот-вот выйти наружу соучастие меркелевского руководства в военных преступлениях РФ, а то и новейший "пакт Молотова – Риббентропа", о котором ходила молва еще с начала 2000-х.

И удивительно было бы, если бы ломка, которую Германия сейчас переживает, Чекистан не пробовал использовать всеми силами! Только вот сил, видимо, уже немного, раз, кроме горстки вышедших в тираж пенсов, никого больше не нашкребли.

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Сами себе враги

Если бы украинские СМИ "просто" хотели проинформировать нас о той публикации, заголовки должны быть примерно так: "В Германии давние друзья Кремля призывали к капитуляции Украины". Что, почувствовали разницу? А в настроении своем, с которым воспринимается эта новость? Вот так вот…

А раз немецких "наташ-витренко" нам беззастенчиво скармливают как "интеллектуалов" и "лидеров мнений", – значит, чекистский куратор звонил не только немцам. И те украинские порталы, с которых вы доверительно списали и пошли в отчаянии и возмущении ("Германия все!") разгонять этот "пасхальный вброс" – такие же чекистские б*ляди, только молодые и здоровые.

"Наводчиками огня" сработали: "поставлена задача" – разжигать ваше неверие в нашей международной поддержке. И довольно успешно, как могу судить по своей ленте, эта задача выполнена.

В такую войну Россия умеет гораздо лучше, чем в честную. Собственно, только в такую и умеет, тем и держится.

Будем же внимательны.

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