Немецкий авиаперевозчик Lufthansa останавливает рейсы из России

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa останавливает рейсы в и из России. По меньшей мере – на неделю.

Причиной такого решения, разумеется, стала российская агрессия против Украины. Пока запрет будет действовать 7 дней.

Важно Авиаблокада России: важное заявление Украэроруха о закрытии неба для российских самолетов

В компании уточнили, что самолеты, которые находятся в российском воздушном пространстве, вскоре покинут его.

ЕС закрывает авиапространство для российских авиакомпаний

Ряд европейских стран закрыл свое авиапространство для авиакомпаний с Россией:

Эстония,

Литва,

Латвия

Словения,

Великобритания,

Болгария,

Чешская Республика,

Польша,

Румыния.

Однако немецкий журналист Маттиас Дайсс писал, что воздушное пространство для авиакомпаний страны-агрессора закрыло весь ЕС.

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