Немецкий авиаперевозчик Lufthansa останавливает рейсы из России
26 февраля 2022 , 23:50Читати новину українською
Источник:Frankfurter Allgemeine
Немецкий авиаперевозчик Lufthansa останавливает рейсы в и из России. По меньшей мере – на неделю.
Причиной такого решения, разумеется, стала российская агрессия против Украины. Пока запрет будет действовать 7 дней.
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В компании уточнили, что самолеты, которые находятся в российском воздушном пространстве, вскоре покинут его.
ЕС закрывает авиапространство для российских авиакомпаний
Ряд европейских стран закрыл свое авиапространство для авиакомпаний с Россией:
- Эстония,
- Литва,
- Латвия
- Словения,
- Великобритания,
- Болгария,
- Чешская Республика,
- Польша,
- Румыния.
Однако немецкий журналист Маттиас Дайсс писал, что воздушное пространство для авиакомпаний страны-агрессора закрыло весь ЕС.
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