Депутат не указал эту информацию в отчете о поездке. Источник СМИ в литовских пограничных органах утверждает, что Бистрон с помощью наземного транспорта въехал в Беларусь через пограничный город Медининкай 16 ноября и вернулся 19 ноября.

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В то же время на обратном пути его якобы проверили пограничники Литвы. Они также записали имя сопровождавшего его водителя. Но в самой пограничной службе отказались комментировать эту информацию.

Зачем немецкий депутат ездил в Беларусь

Журналисты отмечают, что цель такого визита немецкого депутата в страну, которая поддерживает Россию в ее войне против Украины, остается неизвестной. Сам он отказывается давать комментарии.

Справка. Бистрон является членом комитета Бундестага по иностранным делам. Глава этого комитета Михаэль Рот подтвердил поездку ультраправого политика в Литву в конце 2022 года, поскольку тот отправился на заграничную поездку.

Ни в официальной заявке на поездку, ни в дальнейшем отчете о поездке господина Бистрона нет никакого упоминания о дальнейшей поездке в Беларусь,

– отметил он.

Рот подчеркнул, что он хочет поднять вопрос о возможной скандальной поездке Бистрона в Беларусь на заседании комитета, поскольку такие поступки не пользуются "всем Бундестагом".

Ранее официальный представитель канцлера Германии Штеффен Гебештрайт сказал, что Беларусь, возможно, также поучаствует в войне против Украины на стороне России. Такое заявление он сделал после встречи двух диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Беларуси 19 декабря.

По данным белорусского подполья, россияне пытаются получить контроль над белорусским ОПК. Лукашенко, вероятно, будет готов на уступки по контролю над ОПК, чтобы не отправлять свои войска в Украину.