Более того, как подчеркнул Президент Украины, они носят волнообразный характер. Поэтому Украина вынуждена постоянно убеждать Берлин в необходимости военной помощи.
Достойно внимания Германия хочет предоставить Украине Leopard 1: основные характеристики этих танков
Отношения Киева и Берлина носят волнообразный характер
По словам Зеленского, сначала из-за такого характера взаимодействия ему было очень тяжело.
Наши отношения с Германией носят, так сказать, волнообразный характер, они то поднимаются, то опускаются. Сначала мне было очень тяжело, темпераменты совершенно разные. По своей природе я быстрый человек. Другие работают медленнее, что также может быть связано с их бюрократией,
– сказал он.
Поэтому Президенту Украины приходится оказывать давление на канцлера Германии Олафа Шольца. Это нужно, чтобы получать военную помощь.
"Я сказал канцлеру: "Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше ничего нет, у нас есть разведывательная служба. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть". И я не знаю как, но ему действительно удавалось производить их быстрее", – сообщил в интервью Владимир Зеленский.
Коммуникация имеет положительные результаты
Несмотря на это, с начала полномасштабного вторжения, по словам Зеленского, отношения и понимание Берлина и Киева очень изменились. Благодаря этому военные Украины смогли получить системы ПВО "Ирис-Т", спасшие не одну жизнь.
Однако впоследствии Украине пришлось прилагать новые усилия, чтобы получить танки немецкого производства Leopard.
Сейчас мы вернулись в сложную фазу с этими дебатами о немецких танках, они эмоциональны и сложны. Мне приходится оказывать давление на помощь Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь нужна не нам, а европейцам.
– поделился Зеленский.
Военная помощь от Германии: последние новости
- 8 февраля Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут зенитные самоходные установки Gepard, автомобили и несколько десятков генераторов. Также в списке есть разное оружие, включая летальное.
- Также Германия передаст Украине не только Leopard 2, но и танки Leopard 1. Предварительно говорится о количестве от 20 до 25 единиц, часть из которых военные нашего государства получат в этом году.
- Более того, немецкий оборонный концерн Rheinmetall сейчас ведет переговоры с Украиной о возможности поставки сверхсовременных немецких танков KF51 Panther. Также компания не исключает возможности создания завода по их производству в самой Украине.
- Интересно, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова "первый" Leopard 2 уже в Киеве. Его привез ВСУ министр обороны Германии Борис Писториус. А вскоре Украина получит и первый батальон этих танков.