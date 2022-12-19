Официальный представитель канцлера Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что немецкое правительство с тревогой наблюдает за встречей Путина и Лукашенко. В Германии не исключают расширение участия Беларуси в военных действиях России против Украины.

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При этом представитель канцлера Германии Олафа Шольца отметил предоставление Беларусью своего воздушного пространства для авиаударов по Украине со стороны России.

Путин и Лукашенко встречаются в Минске

Российский диктатор Путин впервые с 2019 года прилетел в Белоруссию. В Офисе Президента Украины считают, что встреча будет касаться поддержки Беларусью наступления России в любом виде.

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что диктаторы обсудят участие Беларуси в операции на суше.

Однако есть и другие мнения по поводу встречи Путина и Лукашенко. Советник ОП Алексей Арестович считает, что президент России хочет вразумить и обезопасить своего белорусского коллегу от контактов с Западом.

В Институте по изучению войны заявили, что Путин хочет обсудить вопросы российско-белорусской интеграции. То есть Путин хочет уговорить Лукашенко по поводу аннексии Беларуси.

По данным белорусского подполья, россияне пытаются получить контроль над белорусским ОПК. Лукашенко, вероятно, будет готов на уступки по контролю над ОПК, чтобы не отправлять свои войска в Украину.

Что известно о вероятном наступлении россиян