"Переговоры многообещающие": концерн Rheinmetall готов построить танковый завод в Украине

Немецкий производитель танков Rheinmetall находится в процессе переговоров с украинским правительством по строительству танкового завода в Украине. Ежегодно Rheinmetall может производить около 400 танков Panther.

Руководитель компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что приблизительная стоимость строительства завода составит 200 миллионов евро. Его ежегодная производительность может достигать до 400 основных боевых танков типа Panther.

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Танковый завод в Украине могут защитить ПВО

Паппергер назвал переговоры с правительством Украины "многообещающими" и надеется на принятие решения "в течение следующих двух месяцев".

– это концепт нового танка, представленный концерном Rheinmetall летом 2022 года. Он разработан на основе танка Leopard 2 и наиболее удобен для стран, уже имеющих на вооружении танки Leopard. Украина уже получила первые "Леопарды" от союзников.

Паппергер уверен, что танковый завод можно оградить от российских воздушных обстрелов с помощью противовоздушной обороны.

Паппергер считает, что у Украины недостаточно оружия для освобождения всех территорий

Он считает, что для победы в войне Украине нужно от 600 до 800 танков, отмечая, что даже если Германия откажется от всех 300 танков Leopard 2, имеющихся в их войсках, это все равно будет слишком мало.

В данный момент Rheinmetall выпускает около 250 танков. Паппергер заявил, что компания работает на полной скорости и уже ввела в эксплуатацию более 40 боевых машин пехоты Marder, а к концу их года будет около 100.

Также он рассказал, что из 50 танков Leopard 2A4 готово около 30. Кроме того, Паппергер добавил, что есть около 100 старых моделей Leopard 1, из которых концерн может восстановить 88 машин.

Паппергер считает, что война будет продолжаться "вероятно, годами", а у Украины нет достаточно оружия, чтобы полностью отвоевать свою территорию.

"Западные союзники посылают туда достаточно оружия, чтобы Украина могла защитить себя, но сегодня у украинцев нет достаточного оборудования, чтобы полностью отвоевать свою территорию", – пояснил он.

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