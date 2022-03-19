Немецкий офис Metro угрожал украинскому из-за давления касательно выхода из России

Компания Metro не хочет уходить из России. Она считает, что ее продажи не влияют на войну.

Об этом 18 марта рассказал бизнесмен и экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Он отметил, что с первого дня полномасштабного вторжения украинский офис Metro стал обращаться к немецкому с требованием прекратить бизнес в России.

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"Сначала получили ответное письмо о том, что они не считают, что их продажи в России оказывают влияние на войну. И вообще, они жертвуют деньги в ООН", – написал Дубилет.

Угрожали остановкой бизнеса

Бизнесмен рассказал, что, по словам украинских работников, немецкий офис отметил – если те не прекратят давление, то Украину отключат от централизованных закупок и поставок товара. Это может привести к полной остановке бизнеса в Украине.

Общаемся с коллегами в Дюссельдорфе на разных уровнях – они утверждают, что решение оставаться в России Совет директоров принял без обсуждения с работниками. Всех просто поставили перед фактом,

– сообщили работники.

Metro в Крыму

Дубилет также рассказал, что в 2014 году компания Metro AG решила перерегистрировать на отдельное юридическое лицо в России 2 торговых центра в Крыму. Они размещаются в Симферополе и Севастополе. Таким образом, компании удалось избежать санкций.

Митинг в Дюссельдорфе

Бизнесмен сообщил, что 19 марта в Дюссельдорфе пройдет митинг против российской агрессии. Он начнется в 13:00 у дюссельдорфского ландтага. Дубилет опубликовал варианты плакатов, которые можно напечатать и принести на акцию. Они осуждают политику Metro.