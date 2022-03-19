Об этом 18 марта рассказал бизнесмен и экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Он отметил, что с первого дня полномасштабного вторжения украинский офис Metro стал обращаться к немецкому с требованием прекратить бизнес в России.
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"Сначала получили ответное письмо о том, что они не считают, что их продажи в России оказывают влияние на войну. И вообще, они жертвуют деньги в ООН", – написал Дубилет.
Угрожали остановкой бизнеса
Бизнесмен рассказал, что, по словам украинских работников, немецкий офис отметил – если те не прекратят давление, то Украину отключат от централизованных закупок и поставок товара. Это может привести к полной остановке бизнеса в Украине.
Общаемся с коллегами в Дюссельдорфе на разных уровнях – они утверждают, что решение оставаться в России Совет директоров принял без обсуждения с работниками. Всех просто поставили перед фактом,
– сообщили работники.
Metro в Крыму
Дубилет также рассказал, что в 2014 году компания Metro AG решила перерегистрировать на отдельное юридическое лицо в России 2 торговых центра в Крыму. Они размещаются в Симферополе и Севастополе. Таким образом, компании удалось избежать санкций.
Митинг в Дюссельдорфе
Бизнесмен сообщил, что 19 марта в Дюссельдорфе пройдет митинг против российской агрессии. Он начнется в 13:00 у дюссельдорфского ландтага. Дубилет опубликовал варианты плакатов, которые можно напечатать и принести на акцию. Они осуждают политику Metro.