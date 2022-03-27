В немецком Дюссельдорфе запустили трамвай в цветах Украины с надписью "Украина, мы с тобой"

В Дюссельдорфе появился трамвай в цветах флага Украины. Таким образом оператор общественного транспорта Rheinbahn решил поддержать Украину.

Кроме цвета, на трамвае длиной 28 метров разместили еще гигантскую надпись "Украина, мы с тобой". В компании сообщают, что все ради того, чтобы подать сильный знак солидарности для Украины.

К теме Мэр городка во Франции ежедневно подсвечивает сине-желтыми цветами виллу посла России

Надпись дополнили и хэштегами, пропагандирующими мир и человечность.

Уже месяц в Украине идет страшная война, о возможности которой никто из нас не думал. Фотографии и новости, невыразимые страдания, которые с тех пор приходят к нам каждый день, по-прежнему ошеломляют и огорчают всех нас,

– отметила генеральный директор и директор по вопросам труда Rheinbahn Клаус Кляр.

Она добавила, что этим трамваем хотят подать знак против войны. А также показать беженцам, находящимся в Дюссельдорфе, что их страну поддерживают.

Наши мысли с этой гордой страной и ее честными людьми, которые были вынуждены покинуть свои дома или сейчас находятся в эпицентре этого жестокого конфликта,

– сказала Кляр.

В конце февраля, в начале войны, Rheinbahn предложил материально-техническую поддержку в заботе о беженцах. С того времени автобусы Rheinbahn доставили несколько тысяч женщин, детей и мужчин, перемещенных из зоны боевых действий, в их безопасное жилье в Дюссельдорфе и других частях Северного Рейна-Вестфалии. Дополнительно беженцы могут бесплатно пользоваться транспортными средствами Rheinbahn.

Может заинтересовать – Тысячи людей вышли на митинг за Украину в Варшаве: смотрите видео