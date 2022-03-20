В немецком Гамбурге прошел митинг в поддержку Украины

В немецком городе Гамбург в поддержку Украины вышли сотни человек. Они протестовали против военного вторжения России в Украину.

На мітингу закликали закрити небо над Україною

На мітингу люди закликали зупинити війну в Україні. Також люди просять закрити небо над Україною, щоб Росія не могла бомбардувати мирних людей.

До речі Енергодарці вийшли на масовий мітинг та вимагають повернути з полону заступника мера

Мітинг на підтримку України в Гамбурзі / Фото з телеграму Геращенка

Білоруська та українська діаспори провели спільну акцію

Ще одна акція протесту в Німеччині відбулася в землі Північний Рейн Вестфалія. Там спільну акцію провели білоруська та українська діаспори.

Вони організували марш у Дюссельдорфі проти військової агресії Кремля.



Акція протесту в Дюссельдорфі / Фото з телеграму NEXTA

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