Немедленно в укрытие: в Киеве снова раздаются сирены, возможны мощные обстрелы

Российские оккупанты продолжают атаковать Киев, который является их главной целью. В столице в очередной раз за день объявлена ​​воздушная угроза.

Всем киевлянам немедленно следует спрятаться в укрытиях! По сообщению СМИ, в столице уже слышны мощные взрывы со стороны Оболони, Бучи, Гостомеля. Также стало известно о взрывах в районе Дарницы, где ранее была уничтожена группа диверсантов, и на Борщаговке. Враг наступает и со стороны Вышгорода. Украинские защитники дают достойный отпор захватчикам по всем направлениям.

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Об вероятности мощных обстрелов столицы предупреждали власти. Предполагается, что враг будет цинично атаковать город всеми возможными способами: ракетами, истребителями, беспилотниками и артиллерией.

В течение следующего полчаса – часа фашистский режим бросит на Киев все, что у них есть, весь смертоносный ураган. Пожалуйста, все в хранилища, – обратилась к жителям столицы нардепка Ирина Геращенко около 23:00.

Киевлянам следует немедленно спуститься в укрытие, которым, в частности, служит метрополитен.

Интерактивная карта укрытий Киева

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