Немощное ОДКБ: как очередное обострение между Арменией и Азербайджаном играет в интересах Украины

Вечером 12 сентября появились сообщения об очередном обострении между Арменией и Азербайджаном. В настоящее время независимой информации о том, что реально произошло и кто первый прибег к эскалации нет, есть сообщения двух сторон, возлагающих ответственность друг на друга.

Как это может повлиять на войну в Украине, почему россия оказалась бессильной, а ОДКБ умыла руки, разбирался 24 канал.

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Что произошло

Ереван обвинил Баку в обстрелах собственной территории из артиллерии, минометам и БПЛА, в частности, подчеркивалось, что удары пришлись как по военной, так и по гражданской инфраструктуре.

В Азербайджане, конечно, имели свой взгляд на ночные события. Баку назвал свои действия возмездием за "армянскую политику военного авантюризма и реваншизма". Также минобороны Азербайджана констатировали, что в августе и сентябре позиции азербайджанской армии в Нагорном Карабахе постоянно находились под обстрелами и стали объектом диверсий армянских войск.

Насколько можем судить, Азербайджану не понравились темпы эвакуации армянских прокси из Карабаха, а последней каплей стали попытки минирования территорий. В ответ азербайджанцы нанесли удары по территории Армении. Бои продолжались всю ночь, а утром было объявлено о перемирии.

"Вообще не хочу уезжать из Нагорного Карабаха, из Лачина"

. По словам армянского премьера Никола Пашиняна, в боях в ночь на 13 сентября погибли минимум 49 армянских воинов. Азербайджан о своих потерях не сообщал.

Это первое обострение после завершения Второй Карабахской войны? Нет, после 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе регулярно происходили вооруженные стычки разной интенсивности.

Наиболее горячие были в ноябре 2021 года и в марте 2022 года. Они происходили по схожему сценарию – армяне "вообще не хотели уезжать из Нагорного Карабаха, из Лачина", а азербайджанцы и их "байрактары" их к этому побуждали.

Почему это важно

Азербайджан совершил атаку на суверенную территорию Армении, ранее боевые действия в большинстве своем ограничивались лишь Нагорным Карабахом. Эта территория была оккупирована Арменией в результате Первой Карабахской войны (при активной поддержке россии), но после поражения во второй войне за Нагорный Карабах армяне вынуждены были начать процесс эвакуации непризнанного миром анклава в соответствии с договоренностями от 10 ноября 2020 года.

Посредником выступила россия, почти 2000 солдат которой должны были стать "гарантами" безопасности и выполнения договоренностей. Конечно, об этих задачах россияне особо не беспокоились и пытались затянуть процесс восстановления суверенитета Азербайджана над регионом, откровенно играя на стороне Армении, своей союзницы по ОДКБ.

Дошло до того, что в июле 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с резким заявлением, в котором прямо обвинил россию в том, что та саботирует мирные договоренности и побуждает армянскую армию оставаться в Нагорном Карабахе.

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Слова Алиева были услышаны. Азербайджан в конце августа 2022 года установил контроль над стратегическим Лачинским коридором – единственной дорогой, соединяющей Армению и непризнанную "Нагорно-Карабахскую республику". До этого он был под контролем россиян.

А что Россия и ОДКБ

Ничего.

Ночные события 13 сентября 2022 года показали, что механизм ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) сломался, а может никогда и не работал. Еще в мае 2022 года на саммите этой организации произошел забавный эпизод, когда Пашинян жестко прошелся о лукашенко, пафосно заявлявшем о едином фронте ОДКБ.

К сожалению, мы не можем сказать, что организация реагировала так, как ожидала Республика Армения,

– горько заметил Пашинян 16 мая 2022 года, сидя за смешным мегаломанским столом.

И был прав, за 5 месяцев ОДКБ снова его предала.

Сразу после "привета из Баку" армянский премьер Никол Пашинян позвонил путину, а также обратился за помощью к россии и ОДКБ, а еще – НАТО. В ответ ему порекомендовали "терпеть и оставаться на связи". Ну, а в НАТО выразили обеспокоенность.

Таким образом, россия умыла руки и предала своего союзника. Так произошло в 2020 году, так произошло и сейчас. Азербайджан в свою очередь показал, что не боится россиян и делает все, чтобы восстановить суверенитет над своей территорией. Нагорным Карабахом, мнение путина его не интересует.

Более того, ныне путин последний месяц усердно заигрывает с Азербайджаном и выступает в роли того, кто якобы давит на Ереван, чтобы тот убирался побыстрее из Нагорного Карабаха (то есть, выполнял договоренности от 10 ноября 2020 года, гарантом которых является россия). Это позиция слабого и немощного.

Действительно, россия сейчас не только увязла в Украине, но и потеряла стратегическую инициативу. А теперь еще и теряет свое влияние на Кавказе и шире – во всем прежнем ссср. Азербайджан, в отличие от Грузии и Молдовы, оказался готов к этому.

Чем важны эти события для Украины

Азербайджан показал, как следует считаться с россиянами (никак) и указал путь правильной деоккупации своих территорий. Украина должна использовать опыт Азербайджана в ходе освобождения Луганска, Донецка и Крыма.

Обострение между Азербайджаном и Арменией: кто успел позвонить путину – смотрите видео: