Ненадлежащие условия проезда не являются основанием для компенсаций, – "Укрзализныця"

Никакие действующие нормативно-правовые акты не предусматривают каких-либо компенсаций пассажирам за ненадлежащие условия проезда – официальная позиция ПАО "Укрзализныця".

Об этом сообщило информационное агентство Укринформ.

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На запрос от журналистов в "Укрзализныце" ответили, что вагоны "соответствуют санитарно-техническим и другим нормам, которые обеспечивают безопасность для жизни и здоровья пассажиров". Кроме того, в течение 2018 года не зафиксировано обращений граждан в суд по поводу нарушения их прав во время пассажирских перевозок.

Все споры или разногласия, возникающие между пассажирами и работниками железной дороги, решаются на станции начальником станции или начальником вокзала, а в поездах во время движения поезда – начальником поезда, не доводя их до суда,

– проинформировала "Укрзализныця".

В ответе "Укрзализныци", правда, указывается, что перевозчик обязан осуществить трансфер пассажира в сроки, обозначенные в билете.

Относительно выявления технических неисправностей – пассажир имеет право обратиться к начальнику поезда через проводника вагона, а начальник должен по возможности организовать устранение таких неисправностей во время поездки. А вот наличие в поездах медицинских работников вообще не предусмотрено. Поэтому в экстренных случаях можно лишь вызвать "скорую", которая будет ждать больного на ближайшей станции.

Напомним, ранее государственный монополист в сфере железнодорожных перевозок ПАО "Укрзализныця" заказала услуги по поддержке Facebook-страницы предприятия на сумму 739,82 тысячи гривен. И это – только на вторую половину 2018 года.