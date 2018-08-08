Сколько будет стоить украинцам страница "Укрзализныци" в Facebook

Государственный монополист в сфере железнодорожных перевозок, ПАО "Укрзализныця", заказал услуги по поддержке Facebook-страницы предприятия на сумму 739,82 тысяч гривен. И это – только на вторую половину 2018 года.

Об этом сообщил "Эспрессо" со ссылкой на Рrozorro.

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Победителем тендера стал ФОП Русанов, который должен предоставить заказанные услуги до 31 декабря 2018 года.



740 тысяч гривен за полгода – столько будет стоить поддержка страницы в соцсети



К слову, 87 тысяч гривен исполнитель получит только за то, чтобы добавить к странице "Укрзализныци" 50 тысяч подписчиков. Итак, один подписчик обойдется "публичному акционерному обществу железнодорожного транспорта общего пользования" в 1 гривну 68 копеек. К тому же, "национальный перевозчик грузов и пассажиров, целью деятельности которого является удовлетворение потребностей в безопасных и качественных железнодорожных перевозках во внутреннем и международном сообщении", будет тратить на поддержку Facebook-страницы 117 тысяч гривен в месяц.



Как можно увидеть непосредственно с указанной страницы, которая потребует такой ценной поддержки, пока популярность ее не слишком высокая и составляет менее 30 тысяч подписчиков.

Напомним, что "Укрзализныця" в 2017 году закупила товаров из России более чем два миллиарда гривен.