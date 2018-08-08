Скільки коштуватиме українцям сторінка "Укрзалізниці" у Facebook

Державний монополіст у сфері залізничних перевезень, ПАТ "Укрзалізниця", замовив послуги з підтримки Facebook-сторінки підприємства на суму 739,82 тисячі гривень. І це – тільки на другу половину 2018 року.

Про це повідомило "Еспресо" з посиланням на Рrozorro.

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Переможцем тендеру став ФОП Русанов, який має надати замовлені послуги до 31 грудня 2018 року.



740 тисяч гривень за півроку – стільки коштуватиме підтримка сторінки у соцмережі

До слова, 87 тисяч гривень виконавець отримає тільки за те, щоб додати до сторінки "Укрзалізниці" 50 тисяч підписників. Отже, один підписник обійдеться "публічному акціонерному товариству залізничного транспорту загального користування" у 1 гривню 68 копійок. До того ж, "національний перевізник вантажів та пасажирів, метою діяльності якого є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученні", витрачатиме на підтримку Facebook-сторінки 117 тисяч гривень на місяць.

Як можна побачити безпосередньо з вказаної сторінки, яка вимагатиме такої коштовної підтримки, наразі популярність її не надто висока і становить менш ніж 30 тисяч підписників.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" у 2017 році закупила товарів з Росії на понад два мільярди гривень.