Неналежні умови проїзду не є підставою для компенсацій, – "Укрзалізниця"

Жодні чинні нормативно-правові акти не передбачають якихось компенсацій пасажирам за неналежні умови проїзду – офіційна позиція ПАТ "Укрзалізниця".

Про це повідомило інформаційне агентство Укрінформ.

Читайте також: Скільки "Укрзалізниця" заробили на пасажирських перевезеннях з Росією: оприлюднено суму

На запит від журналістів в "Укрзалізниці" відповіли, що вагони "відповідають санітарно-технічним та іншим нормам, що забезпечують безпеку для життя та здоров'я пасажирів". Окрім того, протягом 2018 року не зафіксовано звернень громадян до суду щодо порушення їхніх прав під час пасажирських перевезень.

Усі суперечки чи непорозуміння, які виникають між пасажирами та працівниками залізниці, розв'язуються на станції начальником станції або начальником вокзалу, а у поїздах під час руху поїзда – начальником поїзда, не доводячи їх до суду,

– проінформувала "Укрзалізниця".

У відповіді "Укрзалізниці", щоправда, зазначається, що перевізник зобов'язаний здійснити трансфер пасажира у терміни, позначені в квитку.

Щодо виявлення технічних несправностей – пасажир має право звернутися до начальника поїзда через провідника вагону, а начальник повинен, у разі можливості, організувати усунення таких несправностей під час поїздки. А от наявність у потягах медичних працівників взагалі не передбачена. Тож у екстрених випадках можна лише викликати "швидку", яка буде чекати хворого на найближчій станції.

Нагадаємо, раніше державний монополіст у сфері залізничних перевезень ПАТ "Укрзалізниця" замовила послуги з підтримки Facebook-сторінки підприємства на суму 739,82 тисячі гривень. І це – тільки на другу половину 2018 року.