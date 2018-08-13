18:11
13 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
29°C 13°C
  • вівторок
    32°C 19°C
  • середа
    33°C 21°C
  • четвер
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Неналежні умови проїзду не є підставою для компенсацій, – "Укрзалізниця"

234 Читать новость на русском
Неналежні умови проїзду не є підставою для компенсацій
Неналежні умови проїзду не є підставою для компенсацій / Фото з відкритих джерел

Жодні чинні нормативно-правові акти не передбачають якихось компенсацій пасажирам за неналежні умови проїзду – офіційна позиція ПАТ "Укрзалізниця".

Про це повідомило інформаційне агентство Укрінформ.

Читайте також: Скільки "Укрзалізниця" заробили на пасажирських перевезеннях з Росією: оприлюднено суму

На запит від журналістів в "Укрзалізниці" відповіли, що вагони "відповідають санітарно-технічним та іншим нормам, що забезпечують безпеку для життя та здоров'я пасажирів". Окрім того, протягом 2018 року не зафіксовано звернень громадян до суду щодо порушення їхніх прав під час пасажирських перевезень.

Усі суперечки чи непорозуміння, які виникають між пасажирами та працівниками залізниці, розв'язуються на станції начальником станції або начальником вокзалу, а у поїздах під час руху поїзда – начальником поїзда, не доводячи їх до суду,
– проінформувала "Укрзалізниця".

У відповіді "Укрзалізниці", щоправда, зазначається, що перевізник зобов'язаний здійснити трансфер пасажира у терміни, позначені в квитку.

Щодо виявлення технічних несправностей – пасажир має право звернутися до начальника поїзда через провідника вагону, а начальник повинен, у разі можливості, організувати усунення таких несправностей під час поїздки. А от наявність у потягах медичних працівників взагалі не передбачена. Тож у екстрених випадках можна лише викликати "швидку", яка буде чекати хворого на найближчій станції.

Нагадаємо, раніше державний монополіст у сфері залізничних перевезень ПАТ "Укрзалізниця" замовила послуги з підтримки Facebook-сторінки підприємства на суму 739,82 тисячі гривень. І це – тільки на другу половину 2018 року.

Теги: Новини України Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Подорожі Україною: визначні місця Сумщини, які вражають красою
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: визначні місця Сумщини, які вражають красою
Уляна Корицька
Как сделать фильм "Стус" кассовым и вернуть в него линию с Медведчуком: советы для Госкино
сьогодні, 17:00 Как сделать фильм "Стус" кассовым и вернуть в него линию с Медведчуком: советы для Госкино
Юрій Бутусов
Міс Україна Всесвіт: які красуні перемагали в престижному конкурсі
сьогодні, 16:00 Міс Україна Всесвіт: які красуні перемагали в престижному конкурсі
Юлія Михайлова
До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
сьогодні, 15:00 До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
Микола Давидюк
Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
сьогодні, 14:00 Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
Іван Яковина
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Відкриття першого магазину H&M в Києві: названо офіційну дату
 10 липня , 16:47
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Гендиректор "Зорі": У матчі з МЮ дуже хотілося б грюкнути дверима
 7 грудня 2016 , 15:32
Один з лідерів УПЛ має великі заборгованості по зарплатах
 26 вересня 2017 , 11:36
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук