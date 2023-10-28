Инцидент произошел на бульваре Шевченко. В Черкассах серьезное ненастье 28 октября повалило деревья возле здания, в котором депутаты горсовета проводят сессии.
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Что сказали в ГСЧС
В Черкасской области ликвидируют последствия непогоды. Представитель ГУ ГСЧС Черкасской области Юлия Норовкова заявила, что спасатели уже совершили 16 выездов, чтобы убрать поваленные деревья.
Последствия ненастья в городе / Фото Оксаны Швед, "Суспильне Черкассы"
Аварийные ситуации произошли в Черкассах, а также в Черкасском, Золотоношском и Звенигородском районах. Также работники ГСЧС помогли в Умани демонтировать металлический лист, который сорвало с кровли Музыкального лицея.
К слову, из-за непогоды на более 3 часа опоздал поезд Ивано-Франковск – Черкассы.
Кадры с мест событий в Черкасской области / Фото ГСЧС Черкасской области
Последствия непогоды в других городах
- Из-за очень сильного ветра в Киеве дерево упало на киоск. К счастью, находившиеся в нем люди не пострадали.
- Также в столице из-за непогоды, к сожалению, погибли два человека. Одна женщина получила травмы позвоночника, потому что на нее упали ветви.
- В Хмельницкой области на мужчину упало дерево и придавило его. К сожалению, он тоже погиб. Этот инцидент произошел в селе Клопотовцы Волковинецкий общины.