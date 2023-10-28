Инцидент произошел на бульваре Шевченко. В Черкассах серьезное ненастье 28 октября повалило деревья возле здания, в котором депутаты горсовета проводят сессии.

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Что сказали в ГСЧС

В Черкасской области ликвидируют последствия непогоды. Представитель ГУ ГСЧС Черкасской области Юлия Норовкова заявила, что спасатели уже совершили 16 выездов, чтобы убрать поваленные деревья.

Последствия ненастья в городе / Фото Оксаны Швед, "Суспильне Черкассы"

Аварийные ситуации произошли в Черкассах, а также в Черкасском, Золотоношском и Звенигородском районах. Также работники ГСЧС помогли в Умани демонтировать металлический лист, который сорвало с кровли Музыкального лицея.

К слову, из-за непогоды на более 3 часа опоздал поезд Ивано-Франковск – Черкассы.

Кадры с мест событий в Черкасской области / Фото ГСЧС Черкасской области

Последствия непогоды в других городах