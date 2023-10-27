Кое-где порывы ветра составят 30 метров в секунду. Будьте особенно осторожны и соблюдайте правила безопасности, призывает 24 Канал.
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Штормовое предупреждение
В Укргидрометцентре отметили, что 28 октября в Украине порывы ветра 17 – 22 метра в секунду.
Ночью и утром в западных областях местами 25 метров в секунду, в Карпатах 28 – 30. Ночью в Волынской, Ровенской и Житомирской областях сильный дождь (I уровень опасности, желтый),
– предупредили синоптики.
Кстати, умеренный, а ночью и значительный дождь также ожидается на Киевщине. Кроме того, в области и столице порывы ветра будут достигать 17 – 22 метров в секунду.
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В Украине объявили штормовое предупреждение / Скриншот с Укргидрометцентра
Чтобы не подвергать себя и близких опасности, очень важно соблюдать эти простые правила:
- не ходите под раскидистыми деревьями, а также возле строительных площадок;
- держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач. Дело в том, что порывы ветра могут привести к их повреждению;
- не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
- плотно закройте окна, двери, чердаки в домах;
- уберите с балконов, лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.
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