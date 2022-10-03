Харьков накрыл мощный ливень, а в Одессе был древопад: фото и видео последствий непогоды

Непогода 2 октября наделала беды в нескольких городах Украины. В Харькове все "уплыло", а в Одессе – попадало.

Непогода в Украине принес циклон. О результатах его деятельности сообщает 24 канал .

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Харьков затопило

В Харькове 2 октября выпал сильный дождь. К вечеру местные телеграм-каналы начали публиковать видео затопленных улиц. На кадрах видно, что авто на дорогах едут в воде.

Не повезло и пешеходам. Им пришлось часами ждать общественный транспорт на остановках, ведь тот застрял в сильных пробках.

Харьков затопило сильным дождем: видео

В Одессе падали деревья

Одесские коммунальщики вынуждены бороться с последствиями непогоды еще утром 3 октября. Они очищают улицы от деревьев и веток, которые упали из-за сильного ветра. В горсовете сообщили, что коммунальщики отработали уже 10 локаций.

В Одессе мощный ветер повалил деревья / Фото горсовета

Добавим, что в Черниговской области непогода обесточила 5368 домов. В общей сложности пострадали 39 населенных пунктов. Большинство из них, то есть 36, в Черниговском районе. Остальные 3 – в Новгород-Северском.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды

3 октября непогода в Украине не успокоится. В Укргидрометцентре предупредили жителей всех областей, кроме южных, о сильном ветре. Порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Поэтому объявили 1 уровень опасности, желтый.