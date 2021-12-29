Ненавидят Путина, – Пионтковский о настроениях глав государств СНГ
Источник:24 канал
Владимир Путин встретился с главами стран СНГ. Однако он, наверное, не знает, что все они просто ненавидят президента России. Так было всегда, несмотря на старания Путина возродить СССР.
Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он назвал саммит СНГ "забавным".
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"Путин сидит с главами СНГ, забавная встреча. Я вам скажу, что все эти люди ненавидят сейчас Путина", – отметил Пионтковский.
По его словам, они всегда это делали и знали, что Путин хочет захватить в руки все страны.
Однако с такой наглостью ввести термин "страны, ранее входившие в СССР" – он выдает с головой ментальность этих идиотов,
– заверил Пионтковский.
Андрей Пионтковский в эфире 24 канала: смотрите видео
Саммит глав СНГ: что известно
- В Санкт-Петербурге 28 декабря прошла встреча глав государств-участников СНГ.
- На саммит прибыли преимущественно поклонники Путина. Конечно, не упустил такого действа и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Что интересно, не обошлось и без упоминания об Украине. Спикер Путина Дмитрий Песков цинично заявил, что Владимир Зеленский якобы "имеет возможность приехать на саммит стран СНГ".