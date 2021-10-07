К тому же запуск торгов голубым топливом в российском городе не является решением существующей проблемы. Об этом заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

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Макогон: Нет необходимости запускать срочно "Северный поток-2"

Российский вице-премьер Александр Новак накануне заявил, что ситуацию с повышением цен на газ могли бы "охладить" 2 фактора:

быстрее закончить сертификацию и получение разрешения на прокачку газа по достроенному "Северному потоку-2";

поставить дополнительные биржевые объемы газа на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге.

Макогон отметил, что Украина ежедневно предлагает для транзита газа дополнительные мощности в объеме 77 миллионов в сутки. К тому же при необходимости может суммарно осуществлять транзит до 250 миллионов в сутки.

Поэтому необходимости для срочного запуска "Северного Потока-2" не существует,

– подчеркнул он.

По его словам, запуск торгов в Петербурге не решит проблему, потому что экспортировать газ из России газопроводами имеет право только "Газпром". Поэтому альтернативным решением было бы предоставить право любому российскому добытчику свободно экспортировать газ в ЕС.

Глава "Оператор ГТС Украины" считает, что старт торгов на торговой платформе "Газпрома" с точкой поставки на границе Россия – Украина позволил бы европейским трейдерам самостоятельно транспортировать дополнительные объемы газа через нашу страну.

Запуск "Северного потока-2": последние новости

Российский "Газпром" с 4 октября начал заполнять газом первую нитку "Северного потока-2".

Соответствующее разрешение на запуск российского газопровода дало Датское энергетическое агентство.

В то же время Ангела Меркель заявила, что разрешения на транспортировку газа по "Северному потоку-2" в Европу еще нет.

Текст публикации Сергея Макогона

Вице-премьер РФ Новак заявил, что срочная сертификация и запуск "Северного потока-2", а также продажа дополнительных объемов газа на бирже в Санкт-Петербурге позволят снизить цены на газ в ЕС.

"На мой взгляд, два фактора, которые могли бы текущую ситуацию несколько охладить: в первую очередь, это скорейшее завершение сертификации и получение разрешения на прокачку газа по достроенному "Северному потоку-2", что дало бы позитивный сигнал. И второе — если было бы возможно и целесообразно поставить дополнительные биржевые объемы газа на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге, хотя бы небольшие объемы, которые могли бы, действительно, сбить спекулятивный эффект. Но здесь нужно обязательно учитывать то, что у нас сегодня продолжается закачка газа в ПХГ. Это будет еще дней 10, недели две, потому что в первую очередь нам нужно обеспечивать прохождение осенне-зимнего периода в нашей стране".

Хотел бы отметить, что Украина ежедневно предлагает для транзита газа дополнительные мощности в объеме 77 миллионов в сутки, а при необходимости может суммарно осуществлять транзит до 250 миллионов в сутки. Поэтому необходимости для срочного запуска "Северного потока-2 не существует. Запуск торгов газом в Петербурге не решит проблему, потому что экспортировать газ из РФ по газопроводам имеет право только "Газпром".

Альтернативным решением было бы предоставить право любому российскому добытчику свободно экспортировать газ в ЕС. Кроме того, запуск торгов на торговой платформе "Газпрома" с точкой поставки на границе Украины – РФ позволил бы европейским трейдерам самостоятельно транспортировать дополнительные объемы газа через Украину. Решение есть, но должно еще и быть желание.