Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Также она заверила, что свои обязательства по поставкам газа Россия выполняет.

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"Газопровод "Северный поток-2" еще не одобрен для транспортировки газа", – отметила канцлер.

Справка. Ангела Меркель уходит в отставку после 16-летнего пребывания на посту. Формально она пробудет канцлером, пока не сформируется новое правительство.

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