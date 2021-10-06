Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Також вона запевнила, що свої зобов'язання щодо постачання газу Росія виконує.

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"Газопровід "Північний потік-2" ще не схвалений для транспортування газу", – зазначила канцлерка.

Довідка. Ангела Меркель йде у відставку після 16-річного перебування на посаді. Формально вона пробуде канцлером, поки не сформується новий уряд.

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