Об этом в эфире 24 канала сообщила Светлана Залищук – советник главы "Нафтогаза". По ее словам, законодательство США сегодня является очень перспективным.
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Залищук считает, что США смогут наложить повторные санкции на "Северный поток-2" без администрации Джо Байдена. Они смогут избегать или ограничивать санкции, которые президент США ранее использовал.
В чем перспективность закона
Советник отметила, что вскоре должно состояться голосование в Сенате США по проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год. Соответствующий закон является важным и перспективным.
Самый сложный этап прохождения закона был именно в Палате представителей. У нас есть позитив, потому что знаем, что в Сенате есть большинство. По предварительным данным, именно они готовы проголосовать за этот закон.
Советник отметила, Конгресс ни разу не "проваливал" голосования. "Это один из важнейших элементов законотворческого процесса в США, потому что говорится о безопасности Штатов", – рассказала она.
Залищук: Шанс на повторные санкции есть
По мнению Залищук, у Украины есть большая вероятность на внедрение повторных санкций по "Северному потоку-2".
Если будут санкции против "Северного потока-2", то на любую европейскую компанию, которая вступает в отношения с оператором газопровода, они также будут распространяться автоматически,
– отметила советник.
По словам Залищук, санкции предусматривают замораживание кредитов и неспособность работать с банками. Именно поэтому ни одна европейская компания не решается работать с подсанкционными компаниями.
"В санкциях есть и роль украинского государства. Мы очень активно работаем с Конгрессом. Существует роль и "Нафтогаза", и дипломатов", – подчеркнула советник.
"Северный поток-2": последние новости
- "Газпром" сообщил 10 сентября 2021 года о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".
- Газопровод якобы должны были запустить с 1 октября. Однако более 40 европарламентариев начали расследование деятельности "Газпрома". Компанию обвиняют в рыночных манипуляциях и шантаже.
- Владимир Зеленский создал рабочую группу для нейтрализации рисков в сфере энергетики из-за достройки "Северного потока-2".
- В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Россия не очень продвинулась в вопросе запуска "Северного потока-2".