Об этом в эфире 24 канала сообщила Светлана Залищук – советник главы "Нафтогаза". По ее словам, законодательство США сегодня является очень перспективным.

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Залищук считает, что США смогут наложить повторные санкции на "Северный поток-2" без администрации Джо Байдена. Они смогут избегать или ограничивать санкции, которые президент США ранее использовал.

В чем перспективность закона

Советник отметила, что вскоре должно состояться голосование в Сенате США по проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год. Соответствующий закон является важным и перспективным.

Справка. В документе предусмотрели новые санкции против России и помощь Украине.

Самый сложный этап прохождения закона был именно в Палате представителей. У нас есть позитив, потому что знаем, что в Сенате есть большинство. По предварительным данным, именно они готовы проголосовать за этот закон. Светлана Залищук Советник главы "Нафтогаза"

Советник отметила, Конгресс ни разу не "проваливал" голосования. "Это один из важнейших элементов законотворческого процесса в США, потому что говорится о безопасности Штатов", – рассказала она.

Залищук: Шанс на повторные санкции есть

По мнению Залищук, у Украины есть большая вероятность на внедрение повторных санкций по "Северному потоку-2".

Если будут санкции против "Северного потока-2", то на любую европейскую компанию, которая вступает в отношения с оператором газопровода, они также будут распространяться автоматически,

– отметила советник.

По словам Залищук, санкции предусматривают замораживание кредитов и неспособность работать с банками. Именно поэтому ни одна европейская компания не решается работать с подсанкционными компаниями.

"В санкциях есть и роль украинского государства. Мы очень активно работаем с Конгрессом. Существует роль и "Нафтогаза", и дипломатов", – подчеркнула советник.

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