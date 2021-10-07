Об этом глава государства сообщил в среду, 6 октября, во время встречи с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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Запуск "Северного потока-2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, который будет гарантировать безопасность,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что в августе 2021 года гарант предположил, что после завершения строительства "Северного потока-2" цены на голубое топливо в Украине могут вырасти. Тогда он отметил, что "российский трубопровод – это оружие".

Обратите внимание! Россия 4 октября начала запускать газ в первую нитку "Северного потока-2". В Москве говорят, что процесс будет происходить постепенно. На это уже дала официальное разрешение Дания.

"Северный поток-2": что известно