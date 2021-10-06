Про це глава держави повідомив у середу, 6 жовтня, під час зустрічі з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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Запуск "Північного потоку-2" означає суттєву ескалацію загроз для України та Європи. Україні важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, що гарантуватиме безпеку,

– наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року гарант припустив, що після завершення будівництва "Північного потоку-2" ціни на блакитне паливо в Україні можуть зрости. Тоді він зазначив, що "російський трубопровід – це зброя".

Зверніть увагу! Росія 4 жовтня почала запускати газ у першу нитку "Північного потоку-2". У Москві кажуть, що процес відбуватиметься поступово. На це вже дала офіційний дозвіл Данія.

"Північний потік-2": що відомо